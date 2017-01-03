"3 января после 12 ночи в Вецмилгрависе на перекрестке улиц Крейменю и Домбровска произошло ДТП с участием автомобиля темного цвета и остановки общественного транспорта. Как следует из фото, остановка своим бордюром нагло врезалась в едущий автомобиль, воспрепятстовав его движению вперед", - пишет очевидец, пожелавший остаться неизвестным.

"В результате ДТП пострадавших нет, за исключением автомобиля, покинувшего место ДТП на эвакуаторе. Остановка не пострадала, даже скамейка осталась цела, - продолжает читатель.

Как утверждают жители окрестных домов, в результате участившихся в последние годы снегопадов на данном перекрестке частенько происходят заносы автомобилей разных марок, иногда групповые, и частенько продолжающиеся пару часов кряду, с рёвом двигателей, рыком глушителей, скрипом резины и другими настойчивыми звуками борьбы с непогодой. Некоторые злые языки, разбуженные посередь ночи воем моторов, утверждают, что это намеренная агрессивная езда по ночам, в народе именуемая "дрифт". Но с этим нельзя согласиться, так как сами водители при их остановке патрульным экипажем полиции утверждают, что их "случайно занесло" на скользкой дороге, а их показаниям, конечно же, нельзя не верить.

Разумеется, и автор данного фоторепортажа никого не обвиняет, но предлагает задуматься. Остановка общественного транспорта, два пешеходных перехода. Любители быстрой ночной езды тут уже пару раз сносили столбы освещения и дорожные знаки. Когда полиция начнет штрафовать тех, кто нарушает ночной покой жителей и угрожает безопасности дорожного движения? Или надо ждать очередной трагедии, чтобы кто-то из ответственных инстанций что-то начал делать для нормализации ситуации?"

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