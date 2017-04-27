ФОТО: ЧП на улице Крустпилс; движение возобновлено

По наблюдениям читателей, большие заторы образовались и на других съездах с Южного моста.
В Государственной полиции информацию о том, что на проезжую часть вылилось топливо, подтвердили. Вызов на место происшествия поступил около двух часов дня. Более подробная информация пока неизвестна. На данный момент на месте работают ответственные службы, которые приводят дорогу в порядок. Движение регулируют дорожные полицейские.
Foto: DELFI Репортер
Foto: DELFI Репортер
Foto: DELFI Репортер
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