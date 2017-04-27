ФОТО: ЧП на улице Крустпилс; образовался большой затор

Очевидцы сообщают о том, что в четверг после обеда, на съезде с Южного моста на улицу Крустпилс образовалась большая пробка. Машины стоят в три ряда. "Виной всему разлившееся на проезжей части топливо", - написала Анжелика.

По наблюдениям читателей, большие заторы образовались и на других съездах с Южного моста.

В Государственной полиции информацию о том, что на проезжую часть вылилось топливо, подтвердили. Вызов на место происшествия поступил около двух часов дня. Более подробная информация пока неизвестна. На данный момент на месте работают ответственные службы, которые приводят дорогу в порядок. Движение регулируют дорожные полицейские.

Foto: DELFI Репортер

Foto: DELFI Репортер

Foto: DELFI Репортер

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!