ФОТО: Джип с надписью "демонтаж" снес BMW

DELFI Репортер |





Foto: DELFI Репортер "В среду, 1 февраля, на перекрестке улиц Вишкю и Маскавас в автомобиль BMW врезался джип", - рассказывает Кристине, обращая внимание на надпись на внедорожнике. "Демонтаж" демонтировал BMW", - иронизирует читательница. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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