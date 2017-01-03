ФОТО: Из-за обледенелой дороги фуры не могут подняться на Южный мост

DELFI Репортер |





Foto: DELFI Репортер Cегодня утром читатель Delfi стал свидетелем того, как две фуры не могли подняться на Южный мост. "Подъем осложняли снег и обледенелая дорога. Слава снегоуборочным машинам!" - иронизирует читатель. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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