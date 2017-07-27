"Я чуть в столб не впилился, когда увидел эту велосипедистку", — пишет автолюбитель Каспар. По его словам, ветер, играющий с юбкой, создал картину "как будто истребитель, заходящий на посадку, раскрыл тормозной парашют".

Каспара тревожит безопасность дорожного движения. "Эта картина угрожает безопасности и надо очень срочно принять закон, который запрещает женщинам в пышных юбках принимать участие в дорожном движении! Надеюсь, что это сообщение заметит кто-то с Manabalss.lv, голоса будут собраны, а Сейм проголосует положительно", — резюмирует он.

Фотографии сделаны в районе ротационного круга на Мукусалас, в Риге.

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