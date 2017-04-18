ФОТО: "Криво" припаркованная Audi блокировала движение трамваев на улице Барона (дополнено в 19.17)

Во вторник днем, на улице Кр. Барона почти на час было парализовано движение трамваев. Виной тому стал автомобиль Audi, который был припаркован почти на путях.

Как сообщили DELFI Репортеру в компании Rīgas satiksme, с 14.53 до 15.36 было блокировано движение 3 и 6 трамваев.

"Сегодня примерно в три часа дня сотрудники Рижской муниципальной полиции в ходе патрулирования увидели, что на улице Кр. Барона автомобиль Audi заблокировал движение трамваев. Полицейские вызвали эвакуатор, который прибыл в 15.26 и эвакуировал мешавший автомобиль", - сообщил представитель РМП Томс Садовскис.

По факту начато административное делопроизводство, на нарушителя наложен денежный штраф в размере 40 евро.

Audi был доставлен на специальную автостоянку на улице Вестиенас, и водителю, чтобы получить его обратно, нужно будет оплатить расходы на эвакуацию. Один километр на эвакуаторе стоит 2,79 евро, первые сутки на стоянке стоят 1,74 евро, потом - 0,43 евро в час.

Придется ли водителю также оплатить простой трамваев RS, пока остается под вопросом.

Foto: Facebook

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