ФОТО: "Криво" припаркованная Audi блокировала движение трамваев на улице Барона (дополнено в 19.17)

Как сообщили DELFI Репортеру в компании Rīgas satiksme, с 14.53 до 15.36 было блокировано движение 3 и 6 трамваев.
"Сегодня примерно в три часа дня сотрудники Рижской муниципальной полиции в ходе патрулирования увидели, что на улице Кр. Барона автомобиль Audi заблокировал движение трамваев. Полицейские вызвали эвакуатор, который прибыл в 15.26 и эвакуировал мешавший автомобиль", - сообщил представитель РМП Томс Садовскис.
По факту начато административное делопроизводство, на нарушителя наложен денежный штраф в размере 40 евро.
Audi был доставлен на специальную автостоянку на улице Вестиенас, и водителю, чтобы получить его обратно, нужно будет оплатить расходы на эвакуацию. Один километр на эвакуаторе стоит 2,79 евро, первые сутки на стоянке стоят 1,74 евро, потом - 0,43 евро в час.
Придется ли водителю также оплатить простой трамваев RS, пока остается под вопросом.
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