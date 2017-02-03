В пятницу, примерно в 8 часов утра, на Елгавском шоссе автомобиль Alfa Romeo сбил лося, сообщили очевидцы.

Как сообщили порталу delfi.lv в Государственной полиции, ДТП произошло на участке шоссе A8 Яунолайне - Рига. Автомобиль Alfa Romeo сбил лося, который выбежал на дорогу. После удара машина врезалась в барьер.

Мужчина 1985 г.р. оказался зажат в своей машине, освободить его помогли спасатели.

В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу. У пострадавшего тяжелая травма головы и многочисленные ушибы.

По словам очевидцев, из-за аварии в сторону Риги образовалась большая пробка. Погибшее животное убрали с проезжей части. На месте работает полиция.

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