В социальной сети Facebook очевидец выложил фотографии, на которых видна глубокая яма. "Внимание! Съезд на улицу Краста с Южного моста", - подписал снимки водитель.

В Департаменте сообщения Рижской думы сообщили, что на данном участке еще зимой произошла авария водопровода. В результате водой вымыло грунт, который с приходом теплой погоды просел и образовалась яма.

"Минувшей ночью, когда была констатирована яма, территорию оградили и ответственные аварийные службы приступили к ремонтным работам, которые продолжатся, по крайней мере, до 13 апреля", - сообщила представитель Департамента сообщения РД Уна Ахуна-Озола.

На данный момент в связи с аварией подземных коммуникаций ограничено движение в сторону улицы Краста от путепровода Славу. Также возможно замедление движения на путепроводе улицы Славу. В зоне аварийных работ движение организовано по одной полосе.

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