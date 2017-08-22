Во вторник утром на улице Бривибас столкнулись легковой автомобиль Peugeot и трамвай Rīgas satiksme, сообщили очевидцы.

В Государственной полиции сообщили, что вызов на место происшествия поступил в 8.36. ДТП произошло на перекрестке улицы Бривибас и Густава Земгала гатве. Пострадавших нет. Движение было временно затруднено - примерно в 10.00 оно было полностью восстановлено.

На предприятии Rīgas satiksme информацию о ДТП подтвердили. Трамвай получил небольшие повреждения, причины аварии установит полиция.

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