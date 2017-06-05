ФОТО: На улице Маскавас между рельсами застряла машина

DELFI Репортер |





Foto: DELFI Репортер В воскресенье вечером на улице Маскавас застрял автомобиль Hyundai. "Машина попала на разобранную дорогу между рельсами", - написал очевидец. На место пришлось вызывать спасателей. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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