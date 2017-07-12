В воскресенье вечером, 9 июля, на улице Матиса в Риге произошла авария. "Полицейская машина выехала на встречную полосу и сбила мопед", - сообщила Кристина.

В Государственной полиции подтвердили, что 9 июля в 23:41 был получен вызов на улицу Матиса, где произошло столкновение между мопедом и микроавтобусом Рижской муниципальной полиции. "Точные причины аварии выясняются", - отметила представитель Государственной полиции Симона Гравите.

Полицейские в ДТП не пострадали, а вот водитель мопеда и его пассажирка с травмами были доставлены в больницу. "У 43-летней женщины были констатированы травмы головы и ноги, а в отношении 45-летнего мужчины были подозрения на травму головы и позвоночника", - сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Сармите Скуиня, добавив, что оба пострадавших находились в сознании и были доставлены больницу в стабильном состоянии.

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