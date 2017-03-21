Во вторник днем, на Югле, по направлению из центра в Берги, столкнулись три машины. Движение частично блокировано.

В Государственной полиции сообщили, что в 12.18 получили вызов на Бривибас гатве, где на участке над Юглском каналом в сторону Берги, произошла авария. Столкнулись три автомобиля - Renault, VW и Nissan Qashqai. По предварительной информации, пострадали два человека - пассажир VW и водитель Nissan.

В результате удара машины заняли две полосы из трех. Сейчас (13.40) для движения освобождены две полосы.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!