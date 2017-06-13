ФОТО: Очередная авария у Тирайне; на опасном перекрестке поставят светофор

В понедельник, 12 июня, на Виенибас гатве произошла авария с участием двух машин. "Очередная авария на Виенибас гатве в сторону Елгавы (выезд с Promo Cash&Carry в Тирайне). Ситуация не меняется уже который год. Сколько надо ещё жертв, непонятно", - пишет Наталья.

Foto: DELFI Репортер

Жители Тирайне называют этот перекресток очень неудобным и опасным, аварии здесь не редкость. DELFI Репортер уже сообщал, что зимой на этом перекрестке столкнулись две машины, в одной из них ехала семья с ребенком. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Не раз уже пробовала через FB писать Ушакову. И ничего. Сколько еще надо жертв, чтобы здесь наконец-то поставили светофор!!" - негодует Аманда. В свою очередь, по мнению некоторых других водителей, разумнее было бы построить здесь круговой перекресток.

В департаменте сообщения Рижской думы ответили, что знают о проблемах на данном участке, поэтому здесь планируется построить светофор. Впрочем, когда это произойдет, пока неизвестно. "Проектирование перекрестка и светофора будет проведено в этом году, в свою очередь, строительные работы начнутся после того, как для этих целей будет получены необходимые финансовые средства", - еще в феврале, после очередной аварии, сообщила представитель департамента сообщения РД Уна Ахуна-Озола.

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