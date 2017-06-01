ФОТО ОЧЕВИДЦА: "Полиция спряталась в кустах. Видимо, от солнышка"

"Во вторник перед Кокнесе наблюдали интересную картину. Полиция, видимо, решила спрятаться от солнышка в кустах", - иронизирует Элвис.

Похоже, несмотря на обещания руководства Государственной полиции о том, что дорожники больше не будут прятаться в кустах, а выйдут на дороги и будут помогать водителям, не все подчиненные готовы на "новые условия работы". Причем это касается не только районов, но и столицы. DELFI Репортер уже сообщал о том, что в мае полицейский мотоцикл "спрятался в кустах" на Улманя гатве. В полиции признали, что мотоцикл их и обещали еще раз обговорить ситуацию с сотрудниками.

Foto: DELFI Репортер

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!