"В среду днем на перекрестке Елгавского шоссе и поворота в Тирайне произошла авария. Столкнулись две машины, в одной из них ехала семья с ребенком", - сообщила Аманда. На место прибыли спасатели и скорая помощь.

В Государственной полиции сообщили, что мужчина 1976 г.р на автомобиле Subaru поворачивал с улицы Елгавас цельш на Виенибас гатве. По первоначальной информации, водитель не уступил дорогу, в результате чего его машина столкнулась с автомобилем Renault, за рулем которого находилась женщина 1971 г.р. Пострадавших в ДТП нет.

Жители Тирайне называют этот перекресток очень неудобным и опасным. "Не раз уже пробовала через FB писать Ушакову. И ничего. Сколько еще надо жертв, чтобы здесь наконец-то поставили светофор!!" - негодует Аманда.

В свою очередь, по мнению некоторых других водителей, разумнее было бы построить здесь круговой перекресток.

DELFI Репортер обратился за комментарием в департамент сообщения Рижской думы, однако ответа пока не получил.

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