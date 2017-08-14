"В воскресенье ночью, в Пурвциемсе, у магазина Maxima произошла жуткая авария", - сообщили очевидцы. Фотографиями с места происшествия с DELFI Репортером поделился Ренат.

Государственная полиция получила вызов на улицу Гунара Астрас в 23.46. По имеющейся информации, водитель 1992 г.р. не справился с управлением, в результате чего автомобиль Nissan наехал на ограждение. "В результате ДТП травмы получил водитель и его пассажирка 1992 г.р. Пострадавшие доставлены больницу", - сообщила представитель Государственной полиции Анце Розите.

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