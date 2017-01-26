ФОТО: Тяжелая авария в Пардаугаве - грузовик придавил легковушку

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, спасатели освободили из легкового автомобиля пострадавшего и передали его медикам "скорой".

Foto: VUGD

Foto: VUGD

Foto: VUGD

Водителей призывают быть предельно внимательными и осторожными - на дорогах образовался "черный лед", машина в любой момент может стать неуправляемой.

Еще несколько машин, слетевших со скользкой дороги в кювет по пути в Болдераю.

Foto: Facebook

Foto: Facebook

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