ФОТО: В центре Риги столкнулись Subaru и Toyota

В субботу днем, 17 декабря на перекрестке улиц Таллинас и Кришьяна Барона столкнулись автомобили Subaru и Toyota.

"На место происшествия прибыла "скорая", видимо, не обошлось без пострадавших. И хотя скорость на Кр. Барона ограничена 30 км/час, как вы сами можете убедиться, это не является панацеей от несчастных случаев", - написал Андрей.

Foto: DELFI Репортер

Foto: DELFI Репортер

Foto: DELFI Репортер

Foto: DELFI Репортер

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