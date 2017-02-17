В четверг, 16 февраля, на проспекте Курземес произошла авария – машина перевернулась на крышу, сообщили очевидцы.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что вызов был получен вечером, около 17.30. Очевидцы сообщили спасателям, что машина перевернулась на крышу, водителя удалось вытащить из авто.

"Когда сотрудники ГПСС приехали на место, очевидцы аварии уже вытащили одного пострадавшего из машины", - пояснила представитель ГПСС Инта Шабоха. Водитель передан медикам.

Очевидец Андрей также рассказал, что водитель "вылетел через лобовое стекло".

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