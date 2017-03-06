ФОТО: В Иманте водитель BMW снес фонарный столб и... ушел

В воскресенье в Латвию внезапно вернулась зима. После субботней оттепели столбик термометра снова опустился к отметке "ноль", пошел снег. Такая резкая смена погоды привела к мелким авариям.

"Ехал в воскресенье в 23:40 из Иманты в Агенскалнс и увидел такую картину. BMW 5 серии после того как врезался в фонарный столб с электрощитом на разделительной зелёной полосе, остановился поперек второй полосы, прямо напротив выезда со Statoil в Иманте. Приехавшие на место сотрудники дорожной полиции сказали, что водителя в автомобиле к их приезду уже не было", - рассказывает Николай.

Foto: DELFI Репортер

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