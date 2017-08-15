Во вторник утром, 15 августа, на железнодорожном переезде в Ливберзе произошло ДТП - джип врезался в товарный поезд.

По словам представителя ГАО Latvijas dzelzceļš Иевы Кустовой, автомобиль, в котором находились два человека, пересекал железнодорожный переезд на красный свет. В результате произошло столкновение с поездом. "Удар был несильным, люди, находившиеся в машине, от медицинской помощи отказались. Железнодорожное оборудование не пострадало", - отметила Кустова, добавив, что некоторые повреждения получил локомотив.

В Государственной полиции подтвердили, что пострадавших в ДТП нет. Вызов на место происшествия поступил в 9.00. Из-за аварии движение на шоссе Елгава-Тукумс было временно блокировано.

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