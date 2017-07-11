ФОТО: В Лудзе в новенький полицейский Subaru врезался грузовик

В понедельник вечером, 10 июля, в Лудзе произошло столкновение между нетрафарированной полицейской машиной и грузовиком, сообщил Марис.

В Государственной полиции сообщили, что ДТП произошло на перекрестке улиц Латгалес и Карсавас в 18:35. "На перекрестке был транспортный затор и полицейские регулировали движение. Водитель грузовой машины DAF выбрал небезопасный интервал и зацепил полицейскую машину", - сообщила представитель Латгальского регионального управления Государственной полиции Ксения Белова.

Люди в ДТП не пострадали, а вот новенький полицейский Subaru Forester получил довольно серьезные повреждения.За несоблюдение интервала, мужчине 1963 г.р., придется заплатить денежный штраф в размере 15 евро.

Foto: DELFI Репортер

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!