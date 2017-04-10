ФОТО: В Пардаугаве столкнулись троллейбус и легковушка; пострадал трехлетний ребенок (дополнено)

В понедельник днем, 10 апреля, на перекрестке улиц Мукусалас и Лайву столкнулись троллейбус и Volkswagen Passat c литовскими номерами. По словам очевидцев, в ДТП пострадал трехлетний ребенок, он госпитализирован.

Как сообщили в Государственной полиции, вызов на место происшествия поступил в 12.43. На перекрестке улиц Мукусалас и Лайву cтолкнулись троллейбус Rīgas satiksme и автомобиль Volkswagen Passat. В момент столкновения в машине находились два человека - водитель и пассажир. Они не получили серьезных травм, однако все равно решили отправиться в больницу, чтобы провести необходимые проверки.

Легковой автомобиль с места аварии доставили на автостоянку Государственной полиции.

Foto: DELFI Репортер

Foto: DELFI Репортер

Foto: DELFI Репортер

Foto: DELFI Репортер

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