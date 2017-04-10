ФОТО: В Пардаугаве столкнулись троллейбус и легковушка; пострадал трехлетний ребенок

В понедельник днем, 10 апреля, на перекрестке улиц Мукусалас и Лайву столкнулись троллейбус и Volkswagen Passat c литовскими номерами. По словам очевидцев, в ДТП пострадал трехлетний ребенок, он госпитализирован.
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