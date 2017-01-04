В среду днем, 4 января, на Псковском шоссе у Сигулды в аварию попал полицейский автомобиль, сообщили очевидцы.

"Примерно в два часа проезжал мимо и видел в канаве полицейскую Opel Insignia. На месте ДТП стояли еще две полицейских машины, одна из которых была нетрафарированная. Не исключаю, что причиной ДТП стали погодные условия", - пишет Давидс.

В Государственной полиции сообщили, что вызов на место происшествия поступил в 11.50. На перекрестке Видземского шоссе и улицы Юдажу столкнулись служебный автомобиль полиции Opel Insignia и Chrysler. Экипаж с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками двигался в сторону Риги. Столкновение произошло в тот момент, когда полицейская машина проезжала перекресток.

В полиции подчеркивают - несмотря на то, что у служебного автомобиля были включены звуковые сигналы и проблесковые маячки, перед тем, как проезжать перекресток на запрещающий сигнал светофора, полицейские должны были убедиться в безопасности маневра (пункт 30 ПДД). В свою очередь, водитель Chrysler обязан был уступить дорогу оперативному транспорту (пункт 26 ПДД).

На данный момент полиция выясняет обстоятельства случившегося и устанавливает степень ответственности участников ДТП. Пострадавших в аварии нет.

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