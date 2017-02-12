ФОТО: В тяжелой аварии на Бривибас гатве пострадали пять человек

DELFI Репортер |





Foto: DELFI Aculiecinieks В ночь на воскресенье в Риге, на Бривибас гатве, произошла тяжелая автоавария, в которой пострадали пять человек. Трое пострадавших госпитализированы, сообщила порталу Delfi представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола. Трое пострадавших получили множественные травмы, а двое — травмы головы и раны на теле, им медпомощь оказана на месте. "Все пострадавшие — мужчины в возрасте от 22 до 25 лет", - уточнила Витола. Очевидец происшествия Игорь, приславший фотографии, рассказал, что спасатели "вырезали" пострадавших из автомобиля. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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