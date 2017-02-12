Трое пострадавших получили множественные травмы, а двое — травмы головы и раны на теле, им медпомощь оказана на месте. "Все пострадавшие — мужчины в возрасте от 22 до 25 лет", - уточнила Витола.
Очевидец происшествия Игорь, приславший фотографии, рассказал, что спасатели "вырезали" пострадавших из автомобиля.
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