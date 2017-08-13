В воскресенье днем, 13 августа, в Вецмилгрависе столкнулись автомобиль Ford Mondeo и автобус Rīgas satiksme.

По словам очевидцев, авария произошла в 14.10 у торгового центра "Аркада". "Легковушка вылетела на встречку и врезалась в рейсовый автобус. На место прибыли две бригады скорой помощи", - сообщила Анна.

В Государственной полиции сообщили, что получили вызов на место происшествия в 13.56. Сообщалось о том, что на улице Аугуста Домбровска произошло столкновение между автомобилем Ford, которым управлял мужчина 1973 г.р., и автобусом, за рулем которого находился водитель 1961 г.р.

"В результате ДТП телесные повреждения получили две женщины - 1941 г.р. и 1956 г.р. Обе доставлены в больницу. По имеющейся в распоряжении полиции информации, водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу. Полиция выясняет обстоятельства случившегося", - сообщила представитель Госполиции Анце Розите.

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