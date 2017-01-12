В четверг утром, 12 января, на Бауском шоссе произошла тяжелая авария с участием фуры и легковушки, сообщил Марек. На месте работает полиция, спасатели и несколько бригад скорой помощи.

Как сообщили в Государственной полиции, вызов на место происшествия поступил в 8 часов утра. На дороге Рига-Бауска-Литовская граница столкнулся грузовой автомобиль DAF, которым управлял гражданин Польши 1966 г.р., и BMW, за рулем которого находился мужчина 1986 г.р. Водитель легковушки и его пассажир, мужчина 1995 г.р., от полученных травм скончались на месте происшествия.

Как стало известно, в автомашине BMW находился еще один пассажир, мужчина 1996 г.р. Пострадавший госпитализирован.

По словам очевидцев, этот участок дороги очень скользкий, на нем образовался так называемый черный лед. Незадолго до трагедии, другая легковушка на этом же месте слетела с дороги в кювет.

На месте работают следователи. Точные причины аварии будут установлены в рамках уголовного процесса.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!