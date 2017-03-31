ФОТО, ВИДЕО: На Бривибас гатве столкнулись три машины; движение частично блокировано

В пятницу утром, 31 марта, на Бривибас гатве возле Этнографического музея столкнулись три машины. "Минутой следом подоспела "скорая помощь", хотя авария не выглядит серьезной", - пишет очевидец.

По предварительной информации, в ДТП пострадали два человека, они доставлены в больницу. Движение в сторону центра частично блокировано, сообщили в Государственной полиции.

Foto: DELFI Репортер

Foto: DELFI Репортер

Примерно в это же время авария произошла и на улице Маскавас. Там столкнулись автомобили Mercedes Benz и Volkswagen c прицепом. Вызов на место происшествия поступил в 9.30. Пострадавших в ДТП нет, движение в сторону центра частично блокировано.

Предприятие Latvijas valsts ceļi предупреждает об очень плохих условиях на дорогах Латвии и призывает водителей быть особенно осторожными.

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