ФОТО, ВИДЕО: На улице Даугавгривас столкнулись BMW и микроавтобус; движение затруднено

По словам очевидца, бусик Volkswagen перевернулся и занял почти всю проезжую часть. На место аварии прибыли две "скорых".
В Государственной полиции порталу delfi.lv сообщили, что вызов на место происшествия был получен в 14.30. Столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковой автомобиль BMW. По первоначальной информации, пострадали оба водителя.
Движение частично блокировано - открыто по одной полосе в каждую сторону.
Foto: Facebook
Foto: Facebook
Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!