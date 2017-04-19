ФОТО, ВИДЕО: На улице Даугавгривас столкнулись BMW и микроавтобус; движение затруднено

В среду, 19 апреля, на улице Даугавгривас столкнулись BMW и микроавтобус. Очевидцы сообщают о большой пробке, так как движение частично блокировано.

По словам очевидца, бусик Volkswagen перевернулся и занял почти всю проезжую часть. На место аварии прибыли две "скорых".

В Государственной полиции порталу delfi.lv сообщили, что вызов на место происшествия был получен в 14.30. Столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковой автомобиль BMW. По первоначальной информации, пострадали оба водителя.

Движение частично блокировано - открыто по одной полосе в каждую сторону.

Foto: Facebook

Foto: Facebook

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