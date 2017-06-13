ФОТО, ВИДЕО: На Юрмальской трассе столкнулись три машины; погибли два человека

Как сообщили в Государственной полиции, вызов на место происшествия был получен в 12.36. Столкнулись три машины - Mazda, Opel и Ford. Двое погибших и один пострадавший находились в автомобиле Mazda. Водители автомобилей Opel и Ford получили травмы. Движение по трассе A10 блокировано в обоих направлениях.
Гирт прислал фотографии с места аварии и сообщил о том, что движение блокировано.
Foto: DELFI Репортер
О том, что образовалась пробка и движение блокировано сообщил также Роберт.
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