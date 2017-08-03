Государственная полиция вызов на место происшествия получила в 10.30. ДТП произошло перед Бабитским виадуком по направлению в Юрмалу.
Из-за аварии движение транспорта пришлось временно ограничить - работала только одна полоса из трех. Примерно в 13.00 движение было полностью восстановлено.
По предварительной информации, в аварии, возможно, пострадали два человека.
"На Юрмальской все серьезно", - написал автор фотографий Сергей.
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