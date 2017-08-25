В пятницу утром в Риге с Южного моста слетел грузовик, сообщили очевидцы. "Водителю повезло, что не свалился в Даугаву", - написал Гунтис.

В Государственной полиции порталу delfi.lv сообщили, что получили вызов на место происшествия в 10.10. Прибыв на место, полицейские констатировали, что грузовик съехал с проезжей части и частично повис на ограждениях моста.

В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что пострадал 64-летний водитель грузовика. Мужчина доставлен в больницу в стабильном состоянии с травмой руки.

Днем на Южном мосту была закрыта одна полосу в сторону Пардаугавы. На месте происшествия работает полиция.

В 15.45 полиция сообщила, что движение транспорта по участку восстановлено.

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