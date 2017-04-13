В четверг утром, 13 апреля, в Риге, возле Агенскалнского рынка, произошла серьезная авария. По словам очевидцев, столкнулись две маршрутки и легковушка. На место прибыли пожарные, "скорая" и полиция.

"Примерно в 11 часов утра городская маршрутка на полной скорости протаранила другую маршрутку, стоявшую на красном сигнале светофора на перекрёстке у Агенскалнского рынка. Раздался сильный грохот, - рассказывает Андрей. - Прибывшие через две минуты пожарные при помощи специальных средств деблокировали задние двери пострадавшего бусика и помогли выбраться пассажирам. Водитель, по чьей вине произошла авария, находился в шоковом состоянии. Возможно, ему стало плохо за рулем".

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что вызов на место происшествия поступил в 10.53. Используя гидравлические инструменты, спасатели помогли пассажирам маршрутки выбраться наружу.

Сообщается о девяти пострадавших, которые были переданы в руки медиков. "Три человека, все взрослые, в стабильном состоянии доставлены больницу. У двоих пострадавших констатирована травма головы, еще у одного - травма ноги", - сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

Оба микроавтобуса принадлежат компании Rīgas mikroautobusu satiksme, сообщила агентству LETA представитель предприятия Майя Лаздиня. Специалисты компании выехали на место ЧП, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Водитель микроавтобуса, совершивший аварию, дал пояснения руководству. Его отстранили от работы. Далее расследованием займется полиция.

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