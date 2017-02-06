ФОТО, ВИДЕО: В центре Риги водитель не смог заглушить сломавшийся микроавтобус

DELFI Репортер |





В субботу, 4 февраля, на улице Бривибас сломался микроавтобус. "Водитель никак не мог заглушить двигатель авто, что-то пошло не так", - пишет Владмир. Микроавтобус продолжал "надрываться", а из выхлопной трубы валил густой дым. С каждой минутой облако становилось все больше. В Государственной пожарно-спасательной службе порталу delfi.lv сообщили, что не получили вызов на место ЧП. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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