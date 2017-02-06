В субботу, 4 февраля, на улице Бривибас сломался микроавтобус. "Водитель никак не мог заглушить двигатель авто, что-то пошло не так", - пишет Владмир. Микроавтобус продолжал "надрываться", а из выхлопной трубы валил густой дым. С каждой минутой облако становилось все больше.
В Государственной пожарно-спасательной службе порталу delfi.lv сообщили, что не получили вызов на место ЧП.
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