В Государственной пожарно-спасательной службе порталу delfi.lv сообщили, что не получили вызов на место ЧП.

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