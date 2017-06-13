ФОТО, ВИДЕО: В трагической аварии на Вентспилсском шоссе погибли женщина и ребенок

Во вторник днем, 13 июня, на Вентспилсском шоссе, недалеко от канала Варкалю, столкнулись три машины. В ДТП погибли женщина и маленький ребенок, еще три человека получили травмы.

Как сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола, прибывшие на место аварии медики боролись за жизнь ребенка, однако спасти его не удалось. В свою очередь, пострадавшая женщина к моменту приезда "скорой" уже была мертва.

В ДТП пострадали еще три человека - двое мужчин и женщина. Они госпитализированы в больницу им. Паула Страдиня и Рижскую Восточную клиническую больницу.

Движение на участке дороги, где произошла авария, возобновлено.

Как сообщили в Государственной полиции, вызов на место происшествия был получен в 12.36. Столкнулись три машины - Mazda, Opel и Ford. Двое погибших и один пострадавший находились в автомобиле Mazda. Водители автомобилей Opel и Ford получили травмы. Движение по трассе A10 было блокировано в обоих направлениях.

Гирт прислал фотографии с места аварии и сообщил о том, что движение блокировано.

Foto: DELFI Репортер

О том, что образовалась пробка и движение блокировано сообщил также Роберт.



Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!