Читатель прислал в редакцию фотографию, на которой видно, как один за другим установлены дорожные знаки "Въезд запрещен" и "Уступите дорогу".

"Может, кто-то может мне объяснить, как добраться до следующего знака, если впереди "кирпич"?" - спрашивает читатель.

На возникшие вопросы ответили в департаменте сообщения Рижской думы:

1. Ездить нужно по правилам.

2. Под "кирпич" (знак Nr.301 "Въезд запрещен") - ехать запрещено.

3. Дорожный знак Nr206 “Уступите дорогу" установлен, потому на указанное место можно заехать с улицы Тилта или Слиежу и развернуться в другую сторону.

В комментариях также были негодования по поводу пешеходов, который скачут как "сайгаки". Так вот, нерегулируемый пешеходный переход на улице Тилта был оборудован в 2015 году. В этом году с началом строительного сезона на улице Тилта (у улицы Слиежу) будет оборудован регулируемый пешеходный переход со светофором.

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