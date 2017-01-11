Во вторник днем на улице Лубанас, в районе компании Laneks, столкнулись три машины, сообщили очевидцы. По словам автоводителей, на этом месте часто происходят ДТП из-за того, что запрещен левый поворот на улицу Келдыша. Как выяснил DELFI Репортер, постепенно левые повороты запретят на всей улице Лубанаc.

"Приходится идти на разворот чуть дальше. Те, кто двигается в левом ряду вынуждены перестроиться в правый, а там автобусная остановка и дальше пешеходный переход, - пишет Алекс.

Чем руководствовались службы регулирования дорожного движения, когда запрещали поворот налево, непонятно. Вот и результат. Я проезжаю этот перекресток каждый день и нередко наблюдаю аварийные ситуации в этом месте. Пока, слава богу, без человеческих жертв, но зима еще впереди. Если что-то не исправить, последствия могут быть серьезными".

В Департаменте сообщения Рижской думы сообщили, что улица Лубанас является улицей категории "Б" (высшая категория в городах). По сути, она является больше транзитной, чем обеспечивающей путь к конкретным пунктам назначения. "Осуществление функций соединения и соответствующие требования качества являются определяющими факторами при строительстве дорог этой категории, - говорит представитель Департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола.

Учитывая интенсивное движение и то, что в каждом направлении имеется по две полосы движения, поворот налево на перекрестке улиц Лубанас и Мстислава Келдыша запрещен в целях безопасности. Стоит отметить, что департамент сообщения постепенно запрещает левые повороты на всех магистральных улицах Риги, где для этого маневра нет отдельной полосы. Что касается улицы Лубанас, то на данный момент левые повороты запрещены на участке от улицы Сахарова до улицы Келдыша. Постепенно они будут запрещены и на остальных участках улицы Лубанас".

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