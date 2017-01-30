"Когда для фур сделают более видимые знаки при съезде с Каменного моста? Они постоянно застревают в начале улицы Мукусулас", – пишет Алекс, снявший на видеорегистратор очередной застрявший грузовик. Между тем, в департаменте сообщения Рижской думы указывают, что для водителей фур в общей сложности установлено девять предупреждающих знаков.

"Я понимаю, что есть правила CSDD, но когда часто в одном месте застревает транспорт, и он мешает потоку движения других транспортных средств, то возникает вопрос: может сделать что-то для водителей фур? - задается вопросом Алекс.

Может, за несколько километров знаки на желтом фоне ставить? Или хотя бы перед мостом? Вам-то виднее, но заторы образуются из-за ваших решений".

В департаменте сообщения Рижской думы сообщили, что перед туннелем под Каменным мостом (в центре) размещено четыре дорожных знака, своевременно предупреждающих водителей об ожидаемых ограничениях по высоте, также имеется горизонтальная дорожная разметка.

Первый запрещающий знак, указывающий на ограничение по высоте через 100 метров (3,1 м) установлен за 100 метров перед туннелем. За 50 метров над проезжей частью на консоли имеется еще один знак, указывающий на те же 3,1 метра. На перекрестке (на "островке") установлен информационный плакат, на котором указана схема, как объехать туннель, если габариты машины больше разрешенных. И, наконец, четвертый запрещающий знак установлен прямо над туннелем и дополнен предупреждающим вертикальным обозначением.

В свою очередь, в Пардаугаве имеется пять предупреждающих знаков. Первый, указывающий на ограничения по высоте, расположен на путепроводе при съезде с Каменного моста в сторону улицы Мукусалас. В свою очередь, если ехать по Ранкя дамбис, то первый запрещающий знак, указывающий на ограничения по высоте (3,2 м), имеется при повороте на улицу Триядибас, повторный знак - у гостиницы Radisson Blue Daugava, а третий на желтом фоне – за 100 метров перед туннелем под Каменным мостом.

"Также Рижская дума работает над планировкой и строительством объездного пути, чтобы грузовым машинам не приходилось заезжать в исторический центр города. Одновременно департамент сообщения напоминает, что согласно правилам дорожного движения, водители обязаны непрерывно следить за установленными на дороге знаками", - указала представитель департамента сообщения РД Уна Ахуна-Озола.

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