В понедельник вечером в Пардаугаве внимание полицейских привлек мотоциклист, который вместо положенных 70 км/ч мчался со скоростью 140 км/ч, сообщили в Государственной полиции.

На требование полицейских остановиться, лихач отреагировал бегством, началось преследование. В полиции признают, что лихачу удалось "уйти", однако, в ночь на вторник в окрестностях Марупе сотрудники муниципальной полиции обнаружила его мотоцикл. Транспортное средство доставили в Государственную полицию.

За превышение скорости и неподчинение требованиям полиции начато административное делопроизводство. Полиция выясняет личность нарушителя.

По факту утечки материалов дела — видеозаписи из полицейской машины - проводится служебная проверка.

DELFI Репортер уже сообщал о том, чтовВ социальных сетях появилось видео, на котором видно, как мотоциклист с пассажиром на большой скорости пытается "уйти" от полиции (предупреждаем: содержит) ненормативную лексику.

Судя по видео, которое, скорее всего, было снято на мобильной телефон с монитора компьютера в дежурной части полиции, погоня началась в Пардаугаве. Мотоциклист не отреагировал на требование полицейских остановиться и попытался скрыться. Пролетев по улицам Пардаугавы, лихач свернул на Юрмальское шоссе. Однако оторваться от преследования не получилось. Мотоциклист поднялся на виадук в сторону аэропорта, чтобы вернуться на Улманя гатве.

Как видно на видео, экипаж постоянно информирует коллег о маршруте мотоциклиста. В какой-то момент Государственной полиции удалось заблокировать дорогу, однако, мотоциклист объехал препятствие по газону. В этот момент он разогнался уже до 170 км/ч. При этом он "пролетает" перекрёстки на красный свет, даже не притормаживая.

В финале видео мотоциклист сворачивает с Улманя гатве в сторону Марупе и заворачивает на пешеходную дорожку. На этом месте преследование заканчивается, так как полицейская машина не может проехать по узкой и неровной дорожке.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!