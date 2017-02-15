В Государственной полиции delfi.lv указали, что получили вызов в 7.45. О несчастном случае сообщили другие водители. Мужчина 1964 г.р., скорее всего, умер за рулем. Неуправляемая машина не вызвала столкновения с другими транспортными средствами.
По словам очевидца, смерть была мгновенной, медики "скорой" уже ничем не могли помочь пострадавшему.
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