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ВИДЕО: "Аварийная служба" - служба, которая создает аварийные ситуации"(5)
Во вторник, 25 апреля, поездка Игоря на машине чуть было не закончилась ДТП. Микроавтобус решил вывернуть на дорогу, как бы не замечая тех, кто по ней едет. "Сегодня узнал, что "аварийная служба" - это служба, которая создает аварийные ситуации", - прокомментировал случившееся читатель.
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