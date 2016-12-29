Это видео было снято 25 декабря в районе населенного пункта Ипики рядом с латвийско-эстонской границей. На видео одна и та же дорога. Только у соседей она заасфальтирована, а на стороне Латвии - грунтовая и с бесчисленными ямами.

"У меня вопрос к ГАО Latvijas Valsts ceļi. Когда будет асфальт? Разве это нормально, что соединяющая страны дорога в Эстонии заасфальтирована, а после поездки по той же дороге на территории Латвии, машину приходится мыть и ремонтировать?" - пишет Алексей.

На предприятии Latvijas Valsts ceļi комментарий обещали предоставить после праздников.

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