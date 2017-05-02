ВИДЕО: Для водителя BMW X5 "красный" не существует

DELFI Репортер |





Рига, перекресток улиц Сканстес и Кр. Валдемара. Водитель BMW X5 останавливается на светофоре на красный свет. Но потом в голове человека, видимо, что-то "щелкает", и он решает ехать, не дожидаясь "зеленого". "Без комментариев", - подписал видео Андрис. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

5 ПОДЕЛИЛИСЬ

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.