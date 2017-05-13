В пятницу, 12 мая, на Воздушном мосту на Улманя гатве произошла не совсем обычная авария. Лихач на "мерседесе" решил не стоять в пробке и встроился в хвост "скорой", которая спешила на вызов. Закончились эти маневры аварией.

"Расхерачить зад скорой, которая мчится с мигалками, это надо быть мега отмороженным", - так прокомментировал увиденное Эдуард.

Видео было опубликовано в группе "Ездуны" в социальной сети Facebook.

Как сообщили DELFI Репортеру в Службе неотложной медицинской помощи, медики ехали на вызов к пациенту, у которого внезапно стало плохо с сердцем, и он начал терять сознание. "У оперативного транспорта были включены проблесковые маячки и звуковые сигналы, чтобы остальные автоводители могли вовремя заметить машину и уступить дорогу. К сожалению, из-за действий некого лихача данная бригада не смогла продолжить свой путь. Сразу после ДТП медики связались с диспетчером и на вызов отправилась другая бригада", - рассказывает руководитель отдела общественных отношений Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

К счастью, все обошлось - пациенту была оказана своевременная помощь. Однако в "скорой" подчеркивают, что есть случаи, когда дорога каждая минута, и такое поведение водителей может стоить человеку жизни.

"Опубликованное видео еще раз подтверждает, насколько важен не только профессионализм шофера оперативного транспорта, но и поведение на дороге остальных водителей. Мы выражаем огромную благодарность всем автововодителям, которые пропускают "кареты" скорой помощи, понимая, насколько важную миссию выполняют медики. Необходимо помнить о том, что от действий любого водителя на дороге может зависеть состояние здоровья и даже жизнь другого человека", - говорит Илзе Букша.

Многие читатели интересуются, как будет наказан водитель "мерса" за агрессивную езду. В Государственной полиции порталу delfi.lv сообщили, что на водителя легковушки составлен административный протокол за несоблюдение дистанции.

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