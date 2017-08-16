ВИДЕО: Фура врезалась в Volvo, который пропускал "скорую"

DELFI Репортер |





"В чрезвычайной ситуации водитель Volvo уступает дорогу "скорой", и в этот момент сзади в него врезается фура, водитель которой не соблюдает дистанцию, ничего не видит и не слышит", - прокомментировал увиденное Янис. Что скажите? Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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