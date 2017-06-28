ВИДЕО: Из-за ремонтных работ в центре города образовались большие транспортные заторы

DELFI Репортер |





Foto: DELFI Aculiecinieks В среду, 28 июня, ремонтные работы в центре города спровоцировали большие транспортные заторы. Движение затруднено на улице Валдемара, а так же в районе перекрестка улиц Бривибас и Бруниниеку.

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