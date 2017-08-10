ВИДЕО: Курьезная авария на Дзирнаву - две дамы не поделили одностороннюю улицу

DELFI Репортер |





"В понедельник, 8 августа, около 18:10 удалось заснять курьезную аварию на улице Дзирнаву. Две дамы умудрились врезаться лоб в лоб на дороге с односторонним движением", - пишет Андрей, добавляя, что обошлось без пострадавших. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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