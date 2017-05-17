"В водительской среде существует стереотип, будто женщины управляют автомобилем предельно аккуратно, старательно избегая даже самых незначительных нарушений ПДД. А так ли это? Попробуем разобраться на примерах из повседневных дорожных ситуаций, попавших на мой видеорегистратор", - пишет Константин.

"В первую очередь хочется обратиться к представительницам прекрасного пола: "Дорогие женщины, это в обычной жизни галантные мужчины должны уступать вам место в общественном транспорте, пропускать даму первой в театр или концертный зал. На проезжей части все равны. А дорожное движение регулируется ПДД, иначе трафик давно превратился бы в броуновское движение, - иронизирует читатель.

Как женщины реагируют на знак "уступите дорогу" вы можете увидеть в первых двух эпизодах. В первый раз проскочить не удалось, во втором случае женщина водитель всё-таки успела.

Кстати, мой личный опыт позволяет утверждать - дамы практически никогда не пропускают. Вспомните эпизоды, когда во время дорожной пробки два транспортных потока сливаются в один. Если женщина на главной, она вас не заметит и перекроет вам выезд. И будет стоять, якобы вас не замечая. А может, это действительно, специфика женского зрения - узко направленность — разновидность тоннельного зрения?

По поводу третьего эпизода. Очень редко с Бривибас, нарушая, поворачивают налево, на Густава Земгала гатве. Но и в этот раз за рулём сидела представительница лучшей половины человечества.

Надеюсь, что теперь, если я и не разрушил до основания стереотип, будто женщины являются аккуратными водителями, то основательно его поколебал".

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